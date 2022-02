Leder

Og dermed var praktisk talt resten av koronatiltakene fjernet. Et pandemislitent folk kunne markere lørdagens budskap med et lettelsens sukk eller et yrende uteliv, eventuelt ispedd en liten tvil. Meteren og munnbindet er borte, krav om testing og isolasjon er erstattet med anbefalinger, barn og unge kan komme raskere tilbake til barnehage og skole etter å ha vært syke, innreisekrav oppheves, osv. Den gledesfylte meldingen kom rett før toårsdagen for nedstengningen av Norge. Nå føles periodene med de strengeste restriksjonene som fjern fortid. Det være seg folketomme kjøpesentre med alt unntatt dagligvarer og apotek mørklagt bak nedrullede gitre - eller striden om kontrolltiltak for å sikre hytteforbudet.

Siste ord er langt fra sagt om de rause støtteordningene til næringslivet generelt.

Mye arbeid gjenstår med å evaluere håndteringen av pandemien, alt fra beredskapen til samsvaret mellom smittesituasjon og smitteverntiltak gjennom skiftende faser. For den siste tidens del må tiltakene overfor kulturlivet og utelivs- og enkelte andre bransjer vurderes grundig. Siste ord er langt fra sagt om de rause støtteordningene til næringslivet generelt. Ei heller om samspillet mellom regjering og helsefaglige myndigheter. I den forstand blir vi ikke ferdige med pandemien på lenge ennå.

For øvrig får man jo bare håpe og tro. 25. september i fjor erklærte Erna Solberg og Bent Høie pandemien for avsluttet, og forbeholdene hadde så liten skrift at de lett kunne overses. Da Jonas Gahr Støre sist lørdag forkynte at «denne dagen har vi ventet på», var det gått to måneder siden «nå er det alvor!» med skjerpede restriksjoner. Omikron har hittil vist seg langt mildere enn sine forgjengere, og vaksineringen er snart fullført. Men så man nøye etter, nøyde Støre seg med å putte munnbindet på innerlommen.

Trafikklysene er lagt på lager, ikke skrotet, det samme bør skje med pleksiglassene. Visse anbefalinger skal vurderes fortløpende. Helseminister Ingvild Kjerkol hadde et viktig tilleggsbudskap til lørdagens gladmelding med sin «generelle anbefaling om å tenke selv og bruke sunn fornuft». Å videreføre noen gode vaner fra pandemitiden kan bidra til å unngå nye restriksjoner. Men den største utfordringen for vanlige, pandemitrette folk blir å ha en mental beredskap for nye mutanter.