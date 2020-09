Skolekupp uten korrektiv

Oasen kristne friskole har bit for bit bygget en ny skole: Nå vil menigheten legge siste hånd på verket. I forrige uke sendte konsulentfirmaet Cowi, på vegne av Oasen, en detaljreguleringsplan til Lindesnes kommune. I planene er det blant annet lagt opp til etablering av større uteareal og bygningsmasse til skoledrift, forsamlingshus og barnehage med tilhørende funksjoner som adkomst og parkering. Gang- og sykkelstier og trafikksystemet i nærområdet er forslått fullstendig endret. Naboene protesterer med rette kraftig.

Det er ingenting i kommuneplanen for Lindesnes som sier at en fremtidig storskole i Mandal sentrum skal bygges på Halshaug. Det er er heller ingen som fra scratch ville bygget en skole på toppen av en tunnel langs E 39. I Mandal kommer to store boligområder. Langs tilførselsveien til nye E 39 og i Landebukta kommer nær tusen nye boenheter. Kommunen trenger et utbygd skoletilbud, men lokalpolitikerne må ikke la akutte behov komme foran gjennomtenkte løsninger.

Planutvalget skal ha møte 15. september og man må forvente at det blir en bred diskusjon om hva Oasen holder på med. Det er oppsiktsvekkende at et konsulentbyrå kan lage forslag til en reguleringsplan som blir servert rett til lokalpolitikere. Men lokalpolitikerne i planutvalget har skylden. De ga Cowi og Oasen beskjed om å gjøre ferdig planen for et halvt år siden, og nå kommer den rett i fleisen. Planutvalget har også gitt Oasen lov til å drive på dispensasjon. Nå får lokalpolitikerne en nøtt å knekke. De har sagt ja lenge, så det spørs om noen tør å si nei.

Ordfører Even Tronstad Sagebakken var i opposisjon sterkt kritisk til skolebyggingen. Arbeiderpartiet er en svoren tilhenger av enhetsskolen. Rektor Tronstad Sagebakken stod på barrikadene og påpekte skepsisen til tilbudet. Nå fanger bordet. Nå må ordføreren vise sitt sanne jeg og ta for seg utbyggingen i en verdidebatt om det er privatskoler som skal fylle skoletilbudet i kommunen. Oasen har hatt suksess ved å tilby en skole som favner om elever som enten vil ha en trosretning eller som vil ha et tilbud som den sosialdemokratiske enhetsskolen ikke gir dem. Suksessen har vært formidabel, men suksess betyr ikke frikort til å dundre på uten korrektiver.