Oppstart av annerledesåret

Denne uken startet skoleåret for alle elever og alle klassetrinn som normalt midt i august. Det som ikke er normalt er alle koronaregler og all tilpasning elevene må forholde seg til for å ta del i smittebekjempelsesdugnaden. Inndeling og seksjonering av klasser, klasserom og uteområder er blitt virkelighet for skolebarn og ungdom. Kohorter er blitt et like vanlig ord som ransel og pennal.

Skolestarten i Lindesnes kommer uken etter smitteutbruddet som sendte regionen rett i rød sone etter ti nye registrerte smittetilfeller. Det skaper utrygghet for lærere, foreldre og ikke minst for de minste som hadde sin aller første skoledag. Skummelt nok er det med ny lærer, nytt miljø og nye kamerater om ikke smittespøkelset også skal delta på bakerste rad.

Da er det i det minste trygt å se at skolen og lærere har tatt ansvaret for utfordringen som er kommet i tillegg til læreplanen. Det skaper likevel en utfordring, da ingenting lenger er som det var. Kontaktlærere med knusktørre sprithender får ikke lenger hilse barna velkommen med et håndtrykk. Det er i beste fall erstattet med en klønete dytt albue mot albue og det finnes ingen garanti for at barna ikke igjen må gjennomføre skoledagen digitalt fra rommet sitt.

Et allerede iskaldt folk blir ikke mer hjertelige i sin menneskelige kontakt med disse forholdsreglene. Like fullt er de nye vanene helt nødvendige for å sikre barnas og de ansattes trygghet. På Frøysland skole stod rektor Anette Stray klar til å ta imot elevene ved oppstart mandag. Øverst på prioriteringslisten stod elevenes trygghet, men selv om alle regler skal følges sier rektoren at kjørereglene ikke skal oppleves som traumatiske for barna.

Koronasmitten er ferdig med ferien. Den tradisjonelle skolestarten har startet annerledes og etter alle solemerker vil skoleåret fortsette i samme tralten. Klassebilder med elever med en meters mellomrom kommer kanskje aldri på veggen og det gjenstår å se om vi noen gang kommer tilbake til de vanene vi en gang hadde. Det unormale blir normalt og nye vaner skal sikre trygghet for alle.