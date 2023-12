Det er sesong for årsstatistikker og rekordnoteringer. Om ikke alle detaljer er på plass, kan det noteres at rekordene falt tett for det som gjelder været. Året 2023 rommet både uvanlige innslag med både tropenetter, polarkulde og nedbør. Eller om man vil, tørke og flom i rikelig monn. På den globale statistikken figurerer den varmeste novembermåneden som noen gang er registrert. Nye rekorder ble også notert for stigning i havnivået og for klimagasser i atmosfæren. Fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) konkluderes det med en «øredøvende kakofoni av brutte rekorder». Dette som et bakteppe for noteringene i et langstrakt land langt mot nord, med solide erfaringer når det gjelder værets herjinger.

Ifølge et forslitt munnhell snakker alle om været, men ingen gjør noe med det. Klimakonferanser og internasjonale målsettinger for klimakutt skal ikke undervurderes. Men temaet klimatilpasning fremstår ofte som enda mer presserende. Det handler om nye elveløp som absolutt ikke skulle være der og om vann som flommer inn i stadig flere kjellere, etter å ha satt hele boligfelt og campingplasser under vann og utløst jordskred som drar med seg både veitraseer og jernbanelinjer.

Forsømmelser med tilpasningen har fått svære konsekvenser, med styrtregnet «Hans» i august som et nytt høydepunkt. Også de kraftige etterfølgerne fikk store konsekvenser, da bakken var mettet av det første «regnangrepet». Kanskje var det målt enda flere millimeter for over hundre år siden. Men problemet er den utbyggingen som har funnet sted siden den gang. Lokaliseringer som er godkjent uten tilstrekkelig sårbarhets- og risikoanalyse – eller boligfortetting uten å utvide kapasiteten på avløpssystemet.

Riksrevisjonen har betegnet forsømmelsene som «alvorlige», ulike faginstanser anslår hundretalls milliarder kroner for nødvendig oppgradering, Kommune-Norge har etterlyst økt statlig tilskudd til å dekke skader og tap, forsikringspremien vil øke, og så videre. Arbeidet med å tilpasse landet til klimaendringene må gires opp, med så vel skjerpede bestemmelser som økte bevilgninger – to ting som gjerne henger i hop. Værstatistikken for 2023 må tjene som en påminnelse om at forsømmelser er den dyreste av alle løsninger.