I forhandlingene om årets statsbudsjett fikk SV plusset på 2 milliarder kroner mer til barnetrygd for de yngste. Forutsigbart nok krever partiet 2 ekstramilliarder også til barn over seks år når det nå skal forhandles med Ap og Sp om revidert nasjonalbudsjett. Dette er en tvilsom bruk av en budsjettrevisjon, som aldri var ment som annet enn en justering ut fra endringer i landets økonomi. Men bortsett fra det, kan SV-kravet illustrere behovet for nytenkning rundt barnetrygdordningen. Og den tenkningen er omsider kommet i gang, etter langvarig stillstand på området.

«Mer til alle» er ikke lenger et tilstrekkelig prinsipp.

Barnetrygden var en godt begrunnet reform den gang den ble innført, som et virkemiddel for utjevning på flere plan. Satsene ble imidlertid stående uendret gjennom 23 års pris- og kostnadsutvikling, fram til 2019. Følgelig ble ytelsene til stadig mindre hjelp for foreldre med lav inntekt, og den mistet mye av sin betydning for det store flertall, mens de mest bemidlede knapt merket den månedlige utbetalingen. I Solberg-regjeringens tid var KrF pådriver for påslag, slik SV er det nå. Ifølge Statistisk sentralbyrå har økningen bidratt til å bremse barnefattigdom her i landet. Men «mer til alle» er ikke lenger et tilstrekkelig prinsipp.

På et hovedpunkt råder det tverrpolitisk enighet: barnetrygden skal fortsatt være en såkalt universell velferdsordning. Tanker om behovsprøving er skrinlagt i tur og orden. En inntektsgrense for å motta barnetrygd kunne svekke en motivasjon for å komme i bedre lønnet arbeid, forsterke en fattigdomsfelle og dessuten kreve et stort byråkrati. Mer hensiktsmessig virker den løsningen fra et regjeringsoppnevnt utvalg, basert på å skattlegge barnetrygden.

Enkelt sagt, vil alle motta barnetrygd, men de som har høyest inntekt – og dermed minst behov for ytelsen – vil bidra til finansieringen for dem som trenger den mest. Forslaget er ingen kvikkfiks, detaljer må utarbeides. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har varslet en stortingsmelding om et par års tid. Her bør tempoet opp. Som en tommelfingerregel krever hver tusenlapp i økt barnetrygd over en milliard kroner på statsbudsjettet, et budsjett hvor forsvar og helse må prioriteres – og som samtidig må bli strammere enn det reviderte.