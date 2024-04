Cupseiere, opprykk til eliteserien, NM-gull, OL-deltakelse og VM-gull. Vi har laget en oversikt over Lindesnesregionens store utøvere og idrettsprestasjoner, og det vekker følelser bare å lese om de store bragdene for over 60 år siden og fram til i dag.

Det er imponerende hvor mange ulike idretter folk herfra har hevdet seg i. Ole Tom Nord tok NM-gull i skihopp, Anne Gundersen, Benjamin Jensen og Erik Udø Pedersen har hevdet seg på friidrettsarenaer, Lars Klev ble historisk da han som første nordmann løftet over 900 kilo sammenlagt, Maj Hillesund var i en periode Norges beste kvinnelige svømmer, og flere andre har gjort det godt innen skyting, motorsport og modellbåt-kjøring.

På listen har vi så klart også Søren Wærenskjold. 24-åringen fra Harkmark som gang på gang imponerer med å hevde seg i verdenstoppen i sykling. Nylig ble han nummer ni i Paris-Roubaix, og i sommer kan han bli en av to norske syklister i OL. Han må bare holde seg skadefri gjennom et par klassikere og Tour de France.

Noen bragder er helt klart større enn andre, men når MK vinner over Start er det deilig uansett. Uavhengig av om det var mer imponerende nå enn i superåret 2003, så gir seiere oss en glede. Det opplever vi tidlig som barn, og det er det viktig at alle får muligheten til. Lokale arrangementer som Furulundsstafetten, karusellstevne i Mandal svømmehall og juleshow i turnhallen er derfor gull. De gir alle en mestringsfølelse, samtidig som arrangementene kan så noen viktige frø. Så må det på en klok måte tilrettelegges for at de lokale talentene kan blomstre. Den balansegangen er ikke alltid så enkel, men mye bra har heldigvis skjedd innen barne- og ungdomsidretten de siste årene.

Det må samtidig være lov å håpe på enda flere bragder. En ny bølge innen svømming eller en ny friidrettsutøver i verdenstoppen hadde vært gjevt. Et fotballag i 2. divisjon eller en fotballspiller på landslaget hadde heller ikke vært dumt. Lyngdal har jo flere. Men da må vi prioritere å bruke penger på både utendørs fotballhall, åpen svømmehall hele året og flomlys på friidrettsbanen. For å nevne noe.