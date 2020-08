Nær historie og nøysom forvaltning

Furulunden er under stadig utvikling for å bevare allmennhetens store nytte og begeistring for området. En interessegruppen består av en gjeng med lokale, engasjerte mennesker nå vil oppdatere historiefortellingene. De ønsker skilt med informasjon ved de ulike militærinstallasjonene i Furulunden. Det er mange installasjoner i Furulunden, derfor har gruppen vurdert å bare skilte noen av dem, men først og fremst trenger de publikums hjelp til å finne informasjonen. Noen av bunkerne har allerede enkle informasjonsskilt.

Interessegruppen mener det er ønskelig med en QR-kode på skiltene. På den måten blir det mulig å sjekke informasjonen på telefonen, men også å få opp alternativer til andre installasjoner i området. Rester etter tyske kanonstillinger og skyttergraver finnes rundt hele den ytre del av stisystemet i Furulunden. De er integrert i stisystemet siden de ligger på de flotteste stedene med utsyn over sjøen. Men sporene finnes også inne i Furulunden. Rundingen Naturlekeplass burde også vært skiltet. Der hadde tyskerne kjøkkenbrakker og soldatkantiner. Merkingen av flere utvalgte steder i Furulunden er en svært god idé. Den øker attraktiviteten både for innbyggere og turister.

Samtidig som engasjementet for å vite mer om den militære aktiviteten i Furulunden under 2. verdenskrig, blomstrer kjærligheten til at alle skal bruke Furulunden. Da Håland Ballklubb takket for seg, delte de ut overskuddet til lokale tiltak. Furulundens venner fikk 15.000 kroner. Med pengene kjøpte de inn materiale til ni benker som ble plassert rundt i Furulunden av samarbeidspartnerne i Dugnadsgjengen. I tillegg hadde Dugnadsgjengen nok materiale til en tiende benk, som også har fått plass i Furulunden. Ni av benkene fikk skiltet «Håland B» for å vise at de er en gave fra ballklubben. De første benkene plasserte Dugnadsgjengen selv ut, men for de tre siste ønsket de innspill fra byens befolkning, og det fikk de. Det er heller ikke lenge siden stien langs Bankebukta fikk en solid oppgradering etter initiativ fra ildsjeler.

Kommunens strategi for forvaltningen av Furulunden er tydelig. I desember i fjor ble det klart at campingkjeden Top Camp skal ta over driften av Sjøsanden Camping, og at deres første prioritet er å oppgradere campingplassen til fire stjerner. Den nasjonale driveren av campingplasser skal investere og oppgradere leiren for 65 millioner kroner på ti år. Lindesnes kommune må aktivt kreve at løfter blir til handling, og at leiren forbedres.

Furulunden er med sine 1400 dekar byens hjerte. Benker og minnesmerker viser grunnholdningen til innbyggerne: Forandre for å bevare Furulunden som et bruksvennlig allemannseie. Den økte bruken av naturparken under koronapandemien krever at dette fokuset ikke viker, men beholder intensiteten.