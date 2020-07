Når naturrespekten tar ferie

Helgen som var ble en påminnelse for oss alle om hvor fort naturen kan skifte, været endre seg og om situasjoner som går fra ferielykke til nødstilfeller på et øyeblikk. Lørdag ble det igangsatt en større redningsaksjon etter at en båt ble funnet drivende og tom på Vårefjorden i Lindesnes. Både helikopter og redningsskøyter ble sendt ut i leting etter den savnede. Søndag var redningsmannskaper fra redningsskøyta nok en gang i aksjon da en seilbåt havnet i havsnød i stormen. Høy sjø og kraftig vind gjorde sitt til å skape situasjonene, men hadde båtførere hatt den nødvendige respekten for forholdene hadde kanskje redningsskøyta aldri hatt behov for å forlate havna.

Hele tre ganger gikk Hovedredningssentralen ut med advarsler mot å ferdes på sjøen denne helgen. De stadige oppfordringene ble av mange både hørt og etterfulgt. Gjestehavna ble kjapt trang om plassen av båter som søkte ly for vinden. Likevel er det alltid noen som har lagt igjen vurderingsevne og respekt for naturen hjemme på brygga. Det er som oftest starten på en ulykke.

Heldigvis er holdninger til sjø og ferdsel langs kysten på bedringens vei totalt sett. Redningsvester er blitt en selvfølge og båtbruken mer ansvarlig. Antall båtførere med avlagt båtførerprøve øker, men på tross av at fornuften seiler i medvind er drukningstallene langt unna nullvisjonen. Tall fra Redningsselskapet viser at 45 personer druknet i første halvår hvor 15 av ulykkene skjedde i årets første sommermåned.

Med fellesferien på trappen og en overbefolket landsdel som fylles opp av turister som legger ferieukene til solkysten, vil det alltid medføre en travel periode for nødetater og redningsmannskaper. Selv om redningen kan være vel koordinert og kun en telefonsamtale unna, er ansvaret for å unngå å havne unødig i trøbbel den enkelte båtførers plikt. Med en koronapreget og begredelig vår er det naturlig at feriegjestene vil nyte de late sommerdagene fullt ut. Men det gir ingen grunn til å opptre så sløvt og uansvarlig at sommeren blir preget av ulykker.