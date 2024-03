Det startet med katapultutskyting av ordføreren i Mandalselva og fortsatte med en ivrig sørafrikaner i Storsalen i Buen. Da Slush’D var åpnet, føyk de 600 deltakerne rundt på foredrag på fire ulike scener, stands, speed dater og mingling i kulturhuset. Endags konferansen, som primært er for ferske bedriftseiere og investorer, viste virkelig potensialet som ligger i kulturhuset sammen med hotellet. Dette er noe vi ikke har hatt tidligere, og det var tydelig at flere av deltakerne også var overrasket over at den internasjonale konferansen de var på, fant sted her i Mandal.

Tanken bak konferansen er at hvis folk med gode ideer møter folk med mye penger, kan mange fruktbare samarbeid oppstå. Hvorvidt det skjedde, er vanskelig å si noe om så kort tid etter, men det så da virkelig ut som mange stiftet nye bekjentskap. Stemningen under arrangementet var også upåklagelig.

I foajeen var det ikke få som gikk bort til Ole Henrik Golf, primus motor bak arrangementet, og ga han en klapp på skuldra og fortjent skryt. For å få noe slikt til byen, er absoluttpositivt. Det er også store sjanser for at konferansen kan bli årlig, og det bør i så fall lokalt næringsliv omfavne i enda større grad. Det er nok fullt mulig å gjøre ringvirkningene større.

Om noen år kan det altså godt være at DNB, som hadde en humoristisk stand på konferansen, må trykke opp helt andre skilt enn «Where the F is Mandal?».