Smitte på sørlandsdialekt

Hver mandag avholdes det dialogmøter mellom offentlige instanser og aktører fra utelivsbransjen. Politiet, skjenkekontrollen, Imandal, representanter fra utelivsbransjen, rådmannen, beredskapskoordinator og kommunelege er på plass. Kommuneoverlegen forklarer at dialogmøtene går ut på å identifisere problemområder som oppstår rundt korona-restriksjonene.

Kommuneoverlege Gunvor Launes i Lindesnes kommune sier «Folk som vil mingle og prate på skjenkesteder kan være vanskelige å nå fram til med avstandsreglene.» Uttalelsen er en herlig sørlandsk underdrivelse på linje med at noe «ikke er greit i det hele tatt». I norsk dagligtale kan man da være i alvorlig trøbbel.

Det er altfor lenge siden mars og myndighetene har sluppet opp på noen av restriksjonene for hvordan medmennesker skal opptre under korona. Alle skal feriere innaskjærs og nordmenn kryr på åpne barer, trange badeplasser og shopping i smau og på sentre. Men det store vi skal ikke håndhilse på hverandre, ikke klemme og man skal holde en meters avstand. Det gjelder på badeplassen, i butikken eller på et utested. Reglene sier at du kan invitere 20 personer til private sammenkomster og 200 mennesker er maksgrense på offentlige arrangementer.

Norge har hatt stort hell med rigide regler for å begrense smitten. Sverige er det nordiske landet med desidert flest døde av viruset, med over 5600 registrerte dødsfall. I USA er over 140.000 mennesker døde av koronasykdom, mens 3,7 millioner er smittet. President Donald Trump avviser at han har ansvar og sier at Kina og WHO må ta ansvaret for at epidemien ikke ble stanset. Reglene er like runde som jorden. Nå er norsk skjerping løsnet i snippene og det kan få konsekvenser.

Alle skal ha sitteplasser og man kan ennå ikke bestille ved baren. Servering og bestilling skjer ved bordet. Alle på skjenkesteder skal få tildelt et bord. Bransjen sier selv de har kontroll. Det er lov å tro bransjen på de fagre løftene, men det yrende folkelivet på dagtid, kveldstid og nattestid knuser naiv tro på at en meter er nok. Lokalmiljøet i Lindesnes trenger bare en supersmitter for skyte fart i korona igjen. Det er noe å tenke på når man stresset tenker på å gå i brudd i køen på bakeriet for å sikre seg en baguett eller når man med ølbriller på har lyst til å mingle på sommerkonsert.