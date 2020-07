Alltid som fortjent

Denne lederartikkelen er nesten en reprise. Siden samme tidspunkt i fjor er det bare langt flere fartssyndere, men ellers er moralen den samme. Hver sommer er det nødvendig å påpeke at råkjørere på norske landeveier får som fortjent. En klekkelig bot og måneder uten førerkort, eller i beste fall fengsel og et par år uten retten til å føre kjøretøy. Utrykningspolitiet (UP) har i år igjen varslet at de kommer til å ha hyppige kontroller og at lovens strenge arm ofte står på de velkjente stedene. I år har korona-pandemien forsterket reiselysten innenlands og trafikken er kaotisk og tett på mange populære strekninger. UP har de store europaveiene og riksveiene som hovedområde, men får mange henvendelser fra folk som bor langs veier med lavere hastighet. UP drar også ut og holder kontroller her.

Statistikken er helt klar. Nesten halvparten av alvorlige trafikkulykker forårsakes av for høy hastighet etter forholdene eller for høy hastighet etter fartsgrensene. Da snakker man om trafikkdrepte eller hardt skadde i trafikken. Det opplyser Utrykningspolitiet på egen Facebook-side.

UPs mange kontroller ser ikke ut til å hjelpe. Stadig tas nye fartssyndere samme sted. Fardalsbakken vest for Vigeland er av samme type varslet kontrollsted som Romskogen på E 39 gjennom Lyngdal. Trybakken og Kleppelandsletta er eksempler på fartsetapper der lappen lett ryker. Bilistene vet, eller må eller burde forstå, at politiet står der.

Utrykningspolitiet bør berømmes for jobben de gjør for å endre livsfarlig trafikkatferd. Kontrollene holdes i faresoner på veier der farten dreper. Det er ikke på motorveier med midtdelere og rette veibaner, men norske riksveier, fylkesveier og veistubber som ikke er bygget for fart. Trafikantene må regne med å miste førerkortet eller betale dyrt og få prikker i førerkortet for overtredelsene. Fullt fortjent og nødvendig. En varslet straff og alltid som fortjent.