Hul optimisme

Vis mer

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier til VG mandag at som følge av innsatsen nordmenn har lagt ned, har landet stanset smitten av korona lenge før skjema. Til nå har antallet med bekreftet koronasmitte passert 10.000 i august, men uten koronadugnaden hadde dette tallet vært passert allerede i mars-april, ifølge overlegen.

Frykten til FHI i vår var at så mange som 60 prosent av befolkningen i landet kunne bli rammet av sykdommen, men at smittetiltakene kunne vise seg være så effektive at forsinkelsen i smitten kunne bli varig. Det har vist seg å bli tilfellet, og overlege Aavitsland tegner nå et bilde hvor det er mulig å bremse smitten så langt at det kan foreligge en vaksine før man når den potensielle smittetoppen.

Samtidig som overlegen er positivt overrasket over effekten av dugnadsbragden, har siste ukes smitteoppblomstring i Lindesnes skremt mange. Kommunen er rødglødende i forhold til nye smittetall og det er registrert tolv nye tilfeller på kort tid. Like fullt hevder FHI at det ikke er tegn til en nasjonal oppblomstring av smitte, kun lokale utbrudd.

Fredag holdt både regjeringen og Lindesnes kommune pressekonferanse. Kommuneoverlege i Lindesnes, Viggo Lütcherath, sa da at smitteutbruddet i regionen var under kontroll. Den samme legen sa senere i helgen at det er ingen som trenger å bekymre seg for å sende barna til skolen nå i skolestartuken. Også helseminister Bent Høie (H) var ved påfallende godt mot før helgen og sa at landet stod langt bedre rustet nå i august enn da smitten spredte seg første gang i mars.

Positivismen som nå er påtagelig fra både politikere og leger står i grell kontrast med smittetallene lokalt. Selv om Aavitsland, Lütcherath og Høie er bekvemme med en situasjon under tilsynelatende kontroll, er det enda et stort spørsmål om befolkningen i Lindesnes er av samme oppfatning.