Hvem er skurken i gata?

Saken om bommen i den ellers så rette Sandskargata har nok en gang tatt en u-sving. Denne uken ble det kjent at Lindesnes kommunes dispensasjonsvedtak om å fjerne bommen og erstatte den med enveiskjørt gate, nærmest har blitt latterliggjort av Fylkesmannen som nå har opphevet kommunens vedtak.

En rekke beboere på Malmø, med barn og unges representant Kalle Glomsaker i spissen, klaget fjerning av bommen inn for Fylkesmannen etter at den ble fjernet i mai. I Fylkesmannens behandling av klagen får kommunen passet påskrevet og det er ikke mange av argumentene for å hoppe bukk over kommunens egne rekkefølgekrav Fylkesmannen har gehør for. Bomfjerningen skulle vurderes av kommunen med fordeler målt mot ulemper, men Fylkesmannen skriver i sin behandling at kommunen i liten grad har vist til hvilke ulemper dispensasjonsvedtaket medfører.

Fylkesmannen viser blant annet til at et mulig parkeringshus en gang i fremtiden ikke er grunn nok til å fjerne bommen. Ei heller er GPS-krøll for bilister uten retningssans argument nok for Fylkesmannen. Kommunens påstand om at bomfjerningen vil lette trafikkavviklingen i området, blir ikke trodd av Fylkesmannen som på sin side hevder at det vanskelig kan anses som en fordel når det ikke er vist til at trafikkavviklingen er problematisk i dag.

Lindesnes kommune har tabbet seg ut og i bomsaken har det blitt benyttet feil saksbehandling og feil lovanvendelse. Kommunen har vært ensidig i sine vurderinger og blind for alle ulemper og har benyttet alle gale grunner til å åpne veien. Saken er spesiell og Fylkesmannen skriver det er høyst uvanlig at en kommunes rekkefølgekrav reverseres. Samtidig åpner Fylkesmannen opp for nye runder med ballade på Malmø når det spørres om reverseringen av rekkefølgekravene vil ha rettslige konsekvenser for de byggetillatelser som allerede er innvilget i planområdet. Det gjenstår å se.

Fylkesmannens oppheving av kommunens vedtak er endelig. Det er også endelig slutt for Kalle Glomsakers tid som barn og unges representant i kommunen. Som kjent skal den stillingen legges til rådmannens stab. Det er nok ikke mange som tror den kommende arvtaker etter Glomsaker i fremtiden tør løfte en slik sak fra sin posisjon i lomma på rådmann Kyrre Jordbakke. I så måte synliggjør Glomsakers siste fanesak viktigheten av den uavhengige rollen som vaktbikkje for barn og unge, men også i større forstand: For en administrasjon som kan gjøre feil.

Hva som i kjølvannet av bomfadesen må komme på bordet er hvem av de folkevalgte som står bak som pådrivere for å få bort bommen og hva var motivet. Kulturhuset, hotellet og seniorbeboere med havutsikt kan alle tenkes å ville ha bommen bort, men det er mer uklart hvilke politikere som i de ulike behandlingsmøtene har dyttet saken fremover. Det fortjener velgerne å vite. Ordfører Even Tronstad Sagebakken må som arbeidsgiver for den offentlige administrasjonen kreve en full redegjørelse for hvor alt gikk galt. Det skal ikke være mulig å begå så mange feil i ett og samme vedtak.