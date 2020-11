Villedende strandregler

Mens hytteeiere i en årrekke har tatt seg til rette i strandsonen og både etablert og utvidet hvite sandstrender, har kommunen vært passive både med bruk av sanksjoner og i sin behandling av søknader. Tilgivelse og inkonsekvent behandling har vært normen. Nå skylder kommunen på et regelverk som er såpass diffust og vanskelig at kommunens egne ansatte må veiledes for å kunne ta riktige avgjørelser i fremtiden. For å sikre riktige strandavgjørelser skal Fylkesmannen nå utarbeide en veileder som skal gi svar til både hytteeiere, sandleverandører og kommunens behandlere.

Lindesnes avis har tidligere i høst hatt fokus på sandstrandutbygging i kommunens strandsone. Sakene viste at både praksis og oppfattelse av gjeldende regler sprikte i alle retninger. At Fylkesmannen nå ser seg nødt til å skolere kommunenes ansatte slik at søknader ikke blir avgjort av tilfeldigheter, men kompetanse, er et positivt grep. Samtidig kommer initiativet altfor sent. Kystlinjen i Lindesnes er allerede pepret av hvite sandstrender som alle er fremmede biotoper og ifølge naturvernere skadelig for det eksisterende livet i buktene.

Selv om sandveilederen til Fylkesmannen vil kunne bety en langt mer regelbundet søknadsprosess, er skaden allerede skjedd. I tillegg vil det være vanskelig å ha noe som helst tilbakevirkende effekt på de mange strendene som aldri har vært i søknadsbunken. Strendene som ligger hvite og fine er vanskelige å få fjernet igjen.

Selv om Fylkesmannen nå setter en strek i sanden vil det i lang fremtid bli bråk der naboen slapp til og andre ikke får lov. Kommunenes behandlere vil fortsatt havne i en skvis hvor tidligere tilgivelse blir målt opp mot ny tillatelse. For at veilederen skal ha noen verdi må strandsonens cowboyer bli møtt med konsekvente avgjørelser og sanksjoner der det trengs. Formaningene til Fylkesmannen må følges såpass strengt at sandreglene ikke bare ender opp som villedende nok en gang.