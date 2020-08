Pusterom som smitterom

Sommergleden er i ferd med å ta smittegrep om Norge. Kommende uke 33 er en skjebneuke for hvordan livet som nordmann blir utover høsten. Lindesnesregionen har smørt sommerarrangementene tynt utover fra starten av juni til en mini Skalldyrfestival, som ble avsluttet sist helg. Med unntak av en eneste turist på gjennomreise og ett smittetilfelle mandag denne uken, er Lindesnesregionen forskånet for korona-utbrudd. Slik er det ikke i resten av Norge. Ungdom har sluttet å telle til 20, og bryter reglene for samlinger i privat regi. Strandfester, hjemmefester og gatefester. Fra Agder til Finnmark var det travelt for politiet da tusenvis av ungdom og unge voksne samlet seg til private fester da ølkranene stengte natt til søndag. Helse- og omsorgsminister Bent Høie er skuffet over festene og håper unge voksne tar innover seg at de er smittespredere. Utelivsbransjen mener landet over at det er Høies skjenkestopp som har ført til de mange hjemmefestene.

Smittefester blant bedrestilte på Oslo vest er blitt sommerens begrep. En av festene som knyttes til et smitteutbrudd i Oslo vest, ble arrangert hjemme hos smittevernoverlegen i Bærum. Hun var selv bortreist, og sier hun ikke visste noe om festen. Oslo har de siste to ukene registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere, ifølge VGs oversikt. Dermed går smittetallene i kommunen over det gjeldende kravet Folkehelseinstituttet har for at andre land og regioner i EU/EØS-området skal være «grønne». Oslo kommune er en av seks kommuner med økende smittetrend i Norge nå.

Indre Østfold legger ned forbud mot alle sosiale sammenkomster i privat regi ut uke 33. I tillegg stenges de fleste sosiale møteplassene i kommunen ned. Bibliotekene er stengt ut august. Svømmehaller og treningssentre holder stengt ut august, mens andre idrettsbaner er stengt ut uke 33. Videre stenger også alle serveringssteder ut uke 33.

Heldigvis har størstedelen av Norge gått klar av de store smitteutbruddene. Medieoppmerksomheten om den nye bølgen av smitte har ført til at Regjeringen har satt bremsene på. Korona er ikke over. Norge har derimot ikke råd til en ny nedstengning. Norge har relativt sett klart seg bra under korona, og det skyldes hard disiplin og et skremt og lydig folk. Sommeren ga næringsliv og folkeliv et pusterom, som ikke må bli et smitterom. Ingen vil starte høsten med en følelse av 12. mars.