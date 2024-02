For tre år siden drev Senterpartiet (Sp) valgkamp. Der gjorde Trygve Slagsvold Vedum lykke med ordet «galskap» om prislappen på gjenoppbygging av regjeringskvartalet, en galskap som skulle reverseres. På dette tidspunktet lød kostnadsberegningen på 36 milliarder kroner for «kontorlokalene i Oslo sentrum». Men økningen som hadde skjedd bratt og trutt under Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen fortsatte under Ap/Sp-regjeringen. Dagens tall er: 53,5 milliarder, og én hånd i været alle som vil sette penger på at det stanser der. I det første anslaget etter bombeangrepet i 2011 var summen 3 til 6 milliarder, men som det het, «beheftet med usikkerhet».

Ap-statsråden som nå har ansvaret for prosjektet, Karianne Tung, har mange forklaringer på kostnadssprekken. Punktene på listen er plausible nok, slik de ble presentert på NRK forleden. Sikkerhetskravene er vesentlig skjerpet, i tråd med en lov som er kommet til underveis. Dette krever også fordyrende tiltak i gater og tunneler. Samtidig har nye klimakrav og energiløsninger satt dype spor i budsjettet, mens prisen på byggematerialer har gått til værs. I sum har hele byggeprosjektet fått atskillig større omfang enn hva man først så for seg.

Så får vi vel tro at det nå finnes gode nok grunner til å samle alle departementene i én klynge – og at dette alt i alt gir større sikkerhet enn den spredningen man hittil har hatt, også om en fremtidig angriper skulle bruke andre transportmidler enn varebil. Men noe som vil gi stoff til en kritisk gjennomgåelse i fullformat, ved siden av summen, er den nesten utrolige tregheten i prosjektet. Det tok nesten ti år før det i det hele tatt kom i gang byggearbeid i kvartalet, og de som vil vedde på at det blir ferdigstilt i 2030 kan holde hånden oppe.

For tre år siden gikk Sp høyt opp på målingene i takt med valgløftet om å få byggekostnadene bratt ned og om alt folk i distriktene kunne få av goder for innsparingen. Nåværende finansminister Vedum hadde et poeng om at et statsbudsjett handler om prioriteringer. Prisgaloppen i regjeringskvartalet styrker neppe folks tillit til bruken av skattepenger, men valgløfter som ikke tåler møtet med den gjenstridige virkeligheten, gjør vondt verre.