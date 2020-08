Ingen kjærlighet og mange grenser for rusforebyggende tiltak

Det rusforebyggende prosjektet «Kjærlighet og Grenser» på Vigeland har tatt sikte på å informere og dempe bruk av alkohol, tobakk og narkotika blant bygdas tenåringer. Prosjektet, som settes inn ved starten på ungdomsskoletiden, har av FAU blitt beskrevet som vellykket og har skapt mer åpenhet mellom barn og foreldre.

Prosjektet, som er utviklet av Borgestad Klinikken Blå Kors, er skrinlagt etter kommunesammenslåingen og årets 8-klassekull står uten et forebyggende tilbud. Foreldre reagerer, og oppvekstsjef Rune Bruskeland fra kommunen forsvarer seg med at prosjektet ble for dyrt i sitt svar til de foresatte. Samtidig som prisen er avgjørende, har ikke kommunen stablet et billigere alternativ på beina. Ifølge Bruskeland skal koronapandemien ha stanset det arbeidet. Det betyr at bygdas tenåringer står uten et forebyggende og holdningsskapende arbeid i den viktige og påvirkningsfulle tenåringsperioden.

FAU har med rette reist spørsmålet om hva kommunen kan klare å få til av prosjekter som er rimeligere enn det allerede etablerte «Kjærlighet og Grenser». Foreldreutvalget kunne også slengt på spørsmålet om hva som er rimeligst av tenåringer på skråplanet og faste, forutsigbare utgifter fra det populære prosjektet.

Ved alle vedtak en kommune foretar seg, ligger det et verdivalg bak. Denne gang et valg mellom en styrking av kampen mot rus eller færre regninger på avtaletrekk fra kommunekassen. Regnestykket tar likevel ikke høyde for hva og hvis, ettersom menneskelige skjebner og samfunnsutfordringer med tenåringer på skråplanet ikke er med i utregningen. Dermed løper kommunen en stor risiko ved ikke å ta seg råd til et prosjekt med effekt, men snarere forsøker å begrense utgifter på kort sikt. Som i de fleste slike tilfeller kan det bli virkelig dyrt å ikke investere rett.