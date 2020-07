Prestasjon på hjul

Vis mer

Denne helgen og uken har tusenvis av iherdige seere kunne følge de syv syklistene som gav seg i kast med verdensrekordforsøket på sykkelsetet fra Lindesnes til Nordkapp. De godt voksne syklistene har i privat regi trosset både vær, vind og slitne kropper for å nå målet 2500 kilometer lenger nord. De 19 timer lange etappene har vært streamet live ut til publikum på en rekke sosiale medier, samt blitt fulgt tett av regionens aviser. Til sammenlikning varer en Tour de France-etappe sjelden mer enn fem-seks timer. De middelaldrende syklistene har på tross av varierende fysisk form holdt det gående i nærmere tre ganger så langt hver dag.

Rekordforsøket har vært imponerende å følge. Innsatsen og viljen til de enkelte har kommet godt gjennom streaming-ruta og det er lett for selv utrente publikummere å relatere til vanlige mennesker som ikke er proffutøvere av noen slag. At de to lokale syklistene fra Mandal og Marnardal, Øystein Dahl og Ove Fuglestveit, er de to eneste fra syvmannslaget som krysset mållinjen i Finnmark gjorde at de lokale seertallene gikk til himmels.

Den gamle rekorden fra 2003 ble slått med en time og fram til noen er overmodige nok til å forsøke på nytt vil fire dager og 21 timer være ny verdensrekord på distansen. Rekorden som ble satt kan komme til å stå i mange år. I lang fremtid vil også sykkelrittets innsamlingsaksjon til barnekreftsaken gjøre en forskjell for flere. Rittets deltaker Runar Skuggevik mistet sin datter i kreft for en tid siden, og syklet de strabasiøse kilometerne for sin datter Amalie. Etter målgang var det samlet inn i overkant av 800.000 kroner fra ivrige vippsere som fulgte rittet.

Prestasjonen, bakteppet og gjennomføringen har vært en bragd som på rekordtid har preget en sportsinteressert landsdel. Den lokale forankringen ispedd et nærmest utrolig mål og et sykkellag som har bydd på seg selv har bidratt til en seeropplevelse fullt på høyde med hva man er vant til ved verdenskjente ritt. Kombinasjonen av slow-tv og folkelig etapperitt har blitt til en av sommerens beste tv-sendinger. Man får bare håpe at noen er gale nok til å gjøre stuntet om igjen.