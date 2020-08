Siste innspurt før alt ikke blir som før

Nå er det siste innspurt før alt ikke er som før igjen. Skalldyrfestivalen kommende helg avslutter sommeren i Lindesnes-regionen, og deretter er det kun skuldersesongen igjen å høste frukter fra. I fjor, som året før, trakk de innfødte et lettelsens sukk da tomme kjøleskap fra bryggeriene sto parkert og klare til henting langs Bryggegata. I år er det grunn til å tenke offensivt. Mandal Handel og Service Forening og Lindesnes kommune bør samles på kanten av avgrunnen og se oppover. Det offentlige er en viktig medspiller når det private næringslivet skal gi gass.

Statistisk Sentralbyrå oppsummerer at utbruddet av koronaviruset og de påfølgende smitteverntiltakene har medført et enormt tilbakeslag i norsk økonomi. Utsiktene til bedring har forbedret seg raskere enn forventet, men situasjonen er fremdeles alvorlig. Lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen i flere år fremover selv om smitten her hjemme holdes nede. Som følge av den verdensomspennende pandemien er Norges handelspartnere for tiden inne i en nedgangskonjunktur som savner sidestykke i moderne tid. Det rammer næringslivet helt ned til den ytterste nøgne ø.

Smitteverntiltakene i mars førte til et umiddelbart og kraftig fall i husholdningenes vare- og tjenestekonsum. Heldigvis har sparingen i mars resultert i et utbrudd av behov for forbruk i månedene etterpå. Det månedlige nasjonalregnskapet viser at fallet i varekonsumet i mars ble delvis gjeninnhentet i april med en vekst på 2,5 prosent. Data for korttransaksjoner viser tegn på at publikum har penger på bok og er kjøpevillige. Statistisk Sentralbyrå legger til grunn at samlet forbruk er tilbake på nivået før koronakrisen traff norsk økonomi først i slutten av 2021.

Det betyr at Norge vender sent og gradvis tilbake til livet, men at det tar halvannet år å komme tilbake i vater. Sommeren har vært knallgod for næringslivet på Sørlandet. Suksessen må benyttes klokt. All lærdom må oppsummeres og vinnerviljen må deles. Det er ingen grunn til å tenke at nå er alt som før.