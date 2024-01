Denne uken har vært heftig med tanke på været. Både i Vigmostad og i Øyslebø ble det dannet to store ispropper. I løpet av mandagen satt Lindesnes kommune krisestab for første gang siden koronapandemien. De siste døgnene har det meste her lokalt dreid seg om isproppene og konsekvensene av alt vannet i Mandalselva og Audnaelva.

Noen har virkelig fått merke naturkreftene. Hus i Øyslebø fikk vann inn i kjellere. Både skolen og hus i Vigmostad fikk vann inn. Noen beboere måtte også evakueres fra hjemmene sine. Skole, barnehage og SFO ble stengt. Vannet har også ført til store materielle skader, og flere steder det ennå vått og for tidlig å si noe om skadeomfanget. Lølandsveien er ennå stengt, og det vil nok ta tid å rydde opp i kaoset som har vært i Vigmostad.

I Mandal sentrum er det skader på flere av bryggene, men butikkene har heldigvis sluppet unna oversvømmelsene mange fryktet. Kommunen har avviklet krisestaben, som er et klart tegn på at det verste nå er over. Likevel er det ennå en viss spenning knyttet til om isen smelter såpass at Mandal og Vigeland går helt klare, eller om det kan skje noe de stedene også.

For de som er direkte rammet av uværet, har det vært noen tøffe dager. Noen er usikre på hvor godt de er forsikret, og noen ser mørkt på hvor lang tid det vil ta å få huset tilbake i god stand. Vær kan virkelig være til besvær. Samtidig har også isproppene vist hvordan mange står på og hjelper hverandre. I bygdene er samholdet stort. Vigmostads brannvesens evne til å hive seg rundt på kort tid, og bokstavelig talt få alle mann til pumpene, gjorde at skolen kunne åpne igjen allerede onsdagen. Dermed har været igjen minnet oss på viktigheten av lokale brannvesen.