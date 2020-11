Kampen om reduksjonene

26 millioner samlet reduksjon i eiendomsskatt, 300 millioner mindre til helsehus, og krav om 38,5 millioner mindre til rådmannens stab er noen av hovedtrekkene for partiene som la fram alternative budsjettforslag i torsdagens formannskapsmøte.

Reduksjoner er et vesentlig stikkord i årets budsjettforslag ettersom den skrantne kommuneøkonomien etter alle solemerker ikke vil bedre seg på kort sikt. Dyre investeringer er det ikke tiden for og selv den store budsjettposten til helsehus måtte finne seg i å miste nær en tredjedel av rådmannens tidligere foreslåtte 984 millioner kroner. Frp ønsket også å stramme kraftig inn på såkalte «investeringer i varige driftsmidler». I løpet av perioden foreslo Frp å redusere investeringene med hele 350 millioner kroner.

I et felles budsjettforslag for 2021-2024 har Ap, Sp, KrF, MDG, V og SV ønsket å kutte pengebruken til rådmannens stab. I fellesforslaget ønsker partiene å kutte 38,5 millioner. Også skole er uventet nok budsjettaper i fellesforslaget. Riktignok med en økning på nær fem millioner for neste år, men deretter en reduksjon på 8,2 millioner i perioden 2022–24. Årsaken forklares med synkende barnekull.

I fellesforslaget legges det opp til å bruke 10,5 millioner kroner på ytterligere effektivisering av innkjøp og kjøp av eksterne tjenester og til konsulentbruk. Etter høstens avsløringer av klønete brøyteanbud og innkjøpsavtaler er investeringen kanskje ikke det dummeste forslaget som er kommet fram.

Med den tunge overvekten Ap har i kommunestyret, med et flertall på 22 representanter mot totalt 17 fra Frps elleve og Høyres seks representanter, er innstillingen som ble vedtatt i formannskapet et enkelt regnestykke. Om reduksjonene er nok til å holde kommunen flytende i en usikker fremtid er mye mer spennende.