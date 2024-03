I dag forteller 50 lokale kvinner om hvilket forhold de har til kvinnedagen, hva de tenker er vår tids viktigste kvinnekamp og om de har et kvinnelig forbilde. Selv om vår fem på gata-artikkel ikke er stor nok til at den kan sies å representere damer i Lindesnes, så er det interessant å se hva lokale kvinner svarer i 2024. For noen er kvinnedagen en veldig viktig dag, mens andre har null forhold til den. For mange er likestilling det viktigste, og så er det uenighet om hvor langt vi har kommet. Noen trekker også frem abort som vår tids kvinnekamp, mens andre legger vekt på å kjempe for kvinner i andre lands rettigheter. At så mange svarer mamma som kvinnelig forbilde er kanskje det mest overraskende, men også fine med artikkelen.

Så et hjertesukk. Vi i media skal være flinke til å speile samfunnet, og i det inngår å bruke omtrent 50 prosent kvinnelige kilder. Det er imidlertid vanskelig av flere grunner: flere menn enn kvinner har fremdeles lederjobber, lokalt er de fleste partiledere menn, og sist, men ikke minst: kvinner sier nei til å stille opp. Menn sier som regel ja. For å få 50 kvinner til å snakke om kvinnedagen i avisen, måtte vi spørre flere hundre. «Spør heller noen andre» er et klassisk svar kvinner gir til journalister med kamera. Dette må vi få en slutt på. Kvinner har da like mye lurt å komme med som menn.

Kvinner i lederstillinger vil også ofte sende journalisten i telefonen videre til en, som regel mannlig, kollega som kan svare mye bedre for seg. Det blir for dumt, for hvordan skal da jentene se i avisen at kvinner kan? Heldigvis har vi en kvinnelig banksjef i Mandal som stiller opp. Anne Lise Aukland kan i dag fortelle at det fremdeles er slik at det oftest er mannen som er finansminister i familien. For selv om kvinner nå tar mer ansvar for økonomien, er det ennå de gamle mønstrene som går igjen. Vi er altså et stykke på vei, men ikke riktig i mål ennå. Akkurat som på de fleste felt.

I kveld skal kvinnedagen markeres i Buen. Kvinner og barn har det fryktelig som følge av krigen i Gaza, og dette er hovedtemaet på markeringen. Arrangementet ble utsolgt for flere dager siden, og det skal vi være fornøyde med. Solidaritet og medmenneskelighet er noen av de viktigste verdiene vi har, og i disse tider må vi tviholde på dem.