I lunsjen med mine kollegaer snakker vi av og til om de sakene vi trolig aldri vil få skrevet. Jeg vil nok aldri kunne skrive om et godt gammeldags Egon Olsen-bankran, med dynamitt, hvelv og tusenlapper som flyr i luften. Den tiden er forbi. Jeg hadde heller ikke trodd at jeg noen gang ville skrive om en flystyrt, men der tok jeg feil.

Onsdag 26. juli kom det melding fra politiet om at et fly hadde styrtet i nabokommunen Lyngdal. Først tenkte jeg at det ikke kunne stemme, men jo da, slik var det.

Normalt dekker vi ikke saker som skjer i andre dekningsområder enn de vi selv har. Men en flystyrt, det måtte vi få med oss. Kort tid senere viste det seg at hele hendelsen hadde nok av lokale forankringer. Flyet var stjålet av to fra vår kommune, og eieren av flyet bodde også i Lindesnes.

Beskjeden om at et fly hadde styrtet var sjokkerende. Det var enda mer sjokkerende at ingen ble alvorlig skadet. Men det stoppet ikke med det. For dagen etterpå fikk jeg plutselig tilsendt videoer tatt fra turen. En video som viser to personer som prøver å få flyet til å lette. De kjører av rullebanen og over på gresset. Plutselig er de i lufta. Det tar ikke lang tid før de to flytyvene begynner å fundere på hvordan i all verden de skal få flyet ned på bakken igjen. Så får jeg tilsendt et bilde av de to mennene inne i flyet. Det tok meg noen sekunder før jeg skjønte at bildet var tatt etter at de hadde styrtet. Og ikke nok med det, i bakgrunnen kunne man se en hund. Jeg måtte trille stolen bakover og vekk fra pulten i noen minutter og tenke over hva i all verden jeg nettopp hadde sett.

Det var ingen tvil om at dette var en ekstraordinær hendelse. Den samme kvelden ringte jeg til eieren av flyet. Jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle forvente. Er han sint? Skuffet? Lei seg? Det var en hyggelig samtale, om noe som ikke var hyggelig.

– Kona mi sier jeg burde bli fly forbanna, sa Edwin Sandnes da jeg ringte han.

Han var egentlig bare glad for at ingen ble alvorlig skadet, selv om flyet ble totalvraket. Selv kunne han virkelig ikke skjønne at det gikk så bra som det gjorde. Det kunne ikke vi i redaksjonen heller. Det var bare heldig at ikke flyet styrtet i et område hvor det befant seg folk. Dette er hendelsen jeg husker aller best fra året som har gått. En hendelse som ikke trenger å gjenta seg.