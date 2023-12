Jeg hadde nettopp begynt som journalist i Lindesnes avis. Tidligere hadde jeg skrevet saker for et av Universitetsforlagets tidsskrifter og jobbet med journalistikk på Vest-Balkan, men jeg hadde i mindre grad blitt sendt ut på gladsaker. Vi hadde redaksjonsmøte, og vi ble bedt om å skrive om en sak som hadde berørt oss og gjort inntrykk. Umiddelbart gikk tankene til Steinar og Brit Sylvi Braaten på Evangeliesenteret, disse to som har gjort det til en livsoppgave å hjelpe andre mennesker.

Konteksten var følgende: Braaten-ekteparet var blitt foreslått til julestjerne. I løpet av desember deler Lindesnes avis ut julestjerner til personer som folk mener fortjener en påskjønnelse. Da jeg møtte Turid Haaland, som hadde foreslått Braaten-paret, utenfor Mandal kirke den dagen, visste jeg allerede at de hadde hjulpet mange. Det var diakoni og diakonalt arbeid i praksis, arbeid i nestekjærlighetens og håpets tjeneste.

Det første som slår meg idet vi ankommer Kontaktsenteret, er ekteparets store ydmykhet. De vil nesten ikke ta imot julestjernen eller høre snakk om noen som helst påskjønnelse. Med nød og neppe trommer vi sammen et intervju. Vi står og fryser og hutrer litt ute i snøføyken, men gjestmilde Steinar inviterer oss snart inn på det lille kontoret sitt og rydder bort noen store plastposer med klær, slik at jeg får plass til min lille datamaskin.

De forteller at pågangen er større og større hele tiden. At det er trist, men samtidig hyggelig å ha et sted å komme til. Det er et sted som gir håp, glede og varme til mennesker som trenger det mest. Kontaktsenteret på Malmø driver oppsøkende virksomhet for mennesker som sliter med rus og rusavhengighet.

Folk merker de økte kostnadene. Brukerne, sier de, har mindre og mindre å rutte med. Tilstrømningen er større og større. Velstands-Norge fanger ikke opp de som har minst. Disse nødstilte er prisgitt engasjementet til mennesker som Steinar og Brit Sylvi Braaten. Mange er fortvilet og ønsker hjelp, mange ønsker å komme ut av det. Gjøre noe annet.

Og det lykkes ofte. På rehabiliteringssentrene er det mange suksesshistorier. Det tar tid, men det finnes en vei ut, understrekes det. På Kontaktsenteret er det en trygg og god atmosfære, der besøkende opplever omsorg og fellesskap. – Det gir en ordentlig glede å kunne hjelpe, sier Steinar Braaten. I fokus står den gode, meningsfulle samtalen og det å være en støttespiller.

Julen er en travel tid. Senteret har nettopp arrangert julefest, og 19. desember kjørte de rundt med mat og gaver. Og med mat og gaver følger ofte nye, gode samtaler. Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon. Av de få sakene jeg hittil har skrevet for Lindesnes avis, er det utvilsomt denne saken som har grepet meg mest.