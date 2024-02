Det snakkes mye om nye arbeidsplasser, og det er naturlig. Det å skape arbeidsplasser har vært en sentral del av den politiske debatten lenge, men dessverre er debatten ofte knyttet til areal og eiendom. Areal skaper ikke arbeidsplasser. Innholdet gjør det. Kommunen har nok av areal. Noe utviklet, noe mindre utviklet. Mandalskrysset, Strømsvika, Sodevika og resten av Jåbekk, for å nevne noe. Her burde politikere måles på arbeidsplasser skapt. Kommer det ny næring som et resultat av at disse arealene er ledige, eller er det bare en omrokkering av eksisterende arbeidsplasser?

Dersom et nytt bygg fylles med eksisterende arbeidsplasser i kommunen, skapes det ikke en eneste ny arbeidsplass. Resultatet er da bare nok et tomt bygg. Når kommunen går inn som eiendomsaktør, som for eksempel i det nye bygget «Motion», burde suksessen måles utelukkende i skapte jobber som et resultat av bygget.

Det primære selskaper trenger for å skape arbeidsplasser, er kunder som skaper et overskudd, som siden reinvesteres i mennesker.

Hvem skaper så arbeidsplasser? Selskaper gjør, og med unntak av selskaper som krever særlig mye areal, eller spesielle beliggenheter, er verken bygg eller areal avgjørende for suksess. Det primære selskaper trenger for å skape arbeidsplasser, er kunder som skaper et overskudd, som siden reinvesteres i mennesker. Det er dette som er nøkkelen. Lindesnes kommune trenger flere vekstbedrifter. Dette er selskaper som vanligvis startes av lokale gründere. Deretter skaleres selskapet, og den kapitalen som skapes reinvesteres i nye mennesker. Dersom disse menneskene ansettes lokalt, havner også deler av denne kostnaden i kommunekassa (omtrent 12 prosent).

Det disse selskapene trenger, er stort sett tre ting. For det første trenger de kunder. Ingen selskaper er bærekraftige uten det. For det andre trenger de kapital til skalering, og for det tredje trenger de tilgang på ansatte som kan løfte bedriften.

Dette kan altså gjøres for å skape flere vekstselskaper i kommunen:

Innbyggere som har en god idé som kan skaleres, og har kapasitet til å starte noe, gjør det.

Kapitalsterke mennesker med et hjerte for kommunen investerer i disse selskapene, og åpner opp nettverkene sine for dem. Kanskje burde det etableres et helprivat fond som har dette som sitt mandat?

Innbyggere kjøper produkter eller tjenester fra disse versus konkurrenter utenbys fra.

Kommunen legger til rette for at disse selskapene lykkes. Ideelt sett er kommunen kunde, og hvor det ikke går, er kommunen en aktør som spiller på lag.

For at kommunen skal lykkes på sikt er den avhengig av at det etableres flere selskaper som lykkes, og at de som allerede lykkes har gode forutsetninger for å vokse.