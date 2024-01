Nytt år, nye muligheter – hva bringer det nye året? Det er i alle fall noe vi kan si med ganske stor sikkerhet: krigen i Ukraina fortsetter; krigen i Midtøsten avsluttes nok, men det er ingen politisk løsning i sikte. Valget i USA blir ille, og Trump kan vinne. Han leder for øyeblikket.

Dette er en annen virkelighet enn den vi har kjent de siste tiårene, som har vært preget av fred, økonomisk vekst, lav rente og globalisering. Det har vært lav risiko. Nå lever vi i en verden med høy risiko uten at vi kan gjøre stort med den, hver enkelt av oss – men Europa som aktør i verden kan spille en stor rolle. Mitt poeng er at Europa nå må ta en aktiv, strategisk rolle og ikke vente på at USA skal lede an, slik vi er vant til. Norge er viktigere for resten av Europa enn noensinne, vi leverer livsviktig gass til kontinentet og Storbritannia og er også mye mer utsatt for angrep av den grunn. Vi bør absolutt være med i EU for ikke å forbli på alene med stormaktene, og vi vil styrke Europa ved å være med. Dette er tiden for konsolidering i vår egen region.

Hvorfor? For det første er krigen i Ukraina uhyre viktig for oss, ikke bare for ukrainerne. Om Russland vinner fram – slik det ser ut til nå – vil det sterkere og mer selvbevisst Russland være en motstander for Europa i mange år fremover. Vi vil da måtte bruke enda mye mer på forsvar for å avskrekke Russland. Strategisk sett må vi derfor hjelpe Ukraina å holde stand – og «vi» er oss, ikke nødvendigvis USA, hvor en Trump-seier sannsynligvis fører til en isolasjonistisk utenrikspolitikk igjen.

For med Trump vil ikke USA lenger være «verdens politimann», men konsentrere seg om egen migrasjonspolitikk i sør, egne interesser og muligens svekke både NATO og FN. Et USA som vender seg innover med en president som foretrekker Kim og Putin fremfor Zelensky er et mareritt for Europa, men marerittet kan dessverre være sanndrømt. Europa må derfor forberede seg på dette verste scenarioet og være rede til å lede an selv. Man skal alltid planlegge for det verste – da blir alt annet lett.

Men Europa er langt fra forberedt på et USA som ikke lenger leder den vestlige verden, slik Biden-regjeringen har gjort. Og selv med gjenvalg av Biden er det grunn til bekymring fordi han er fylt 81 år og fordi USA nå har store utfordringer: krig i Ukraina, Midtøsten og et aggressivt Kina å håndtere. USAs makt i verden er både svekket og fragmentert. Desto viktigere at Europa tar seg sammen og ikke bare er reaktivt.

2024 blir et år med mye risiko og hvor Europa er nødt til å påta seg mye mer lederansvar i verden enn i dag. Bare selve valgkampen i USA betyr at all politisk energi der blir opptatt hjemme, og vi kan ikke utelukke konflikter som til og med blir voldelige. Innenriksproblemene i USA er faktisk stå store at Europa må bli mindre avhengig og tørre å stå på egne bein.