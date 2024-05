Lindesnes kommune trenger flere innbyggere. Helst unge. Det er mange måter å øke antall innbyggere på, men den lavest hengende frukten er å få hjem de som vokste opp her. Så denne er til deg som dro fra kommunen da du var mellom 18 og 25 år. Du kommer typisk hjem hver sommer, jul og minst tre til fire ganger i løpet av et år. Hver gang du drar gjør du deg denne tanken: Hadde det vært litt digg å bare flytte hjem? Ja, er svaret på det.

Bokostnadene er lavere her hjemme enn i storbyene. I Oslo koster en kvadratmeter i snitt 95.000 kroner. I Lindesnes koster den 30.000. Du får over tre ganger så mye for pengene «hjemme». Det vil si at et hus til 3 millioner i Lindesnes koster 9,5 millioner i Oslo. Tenk hva du kan gjøre med de sparte rentekostnadene.

Naturen, skjærgården, og klimaet. Bor du på Vestlandet vet du dette: Det er rett og slett bare mye bedre hjemme. I Oslo er det ikke så langt unna, men det blir ikke like varmt eller kaldt her. Dessuten har de ikke Furulunden i Oslo.

Har du barn, er det bare å flytte hit. Du hadde barndommen din her, så jeg trenger ikke å forklare denne. I tillegg er det høyst sannsynlig at du har noe nær familie og et nettverk her. Forventningene er også lavere her enn i storbyene. Det er ingen som forventer at barna dine har kortreist chiapudding som matpakke, samtidig som du jobber tolv timer i døgnet for å komme deg opp på neste trinn i et middels stort konsulenthus. Stressnivået er rett og slett lavere, selv om det til tider kan gå vel sent.

«Men Lindesnes er for lite, og jeg trenger noe mer urbant» tenker du kanskje. Den følelsen går over. Etter to-tre år begynner du å se fram til uken etter Skalldyrfestivalen, når hvilepulsen i kommunen er tilbake. Du begynner også å sette pris på at du alltid kjenner noen som kjenner noen, og ser at småbylivet er fantastisk både når det gjelder tillit og trygghet.

Hva så med kultur og uteliv? Dette har blitt litt bedre. Dessuten er Kristiansand nå halvparten av reiseveien fra da du dro, og bussen går hver halvtime. I tillegg kan du reise 220 ganger tur-retur Oslo med fly i året for det du sparer på reduserte bokostnader. Hverdagen er overraskende lik, uansett om du bor i London, Oslo eller Mandal. Den største forskjellen er at alt du trenger i hverdagen stort sett er fem minutter unna her.

«Jeg kan ikke utøve yrket mitt i Lindesnes», sier du. Nei, men kanskje jobben finnes i Kristiansand. Og finnes det ikke jobb der, så kan du kanskje ta med deg jobben? Det funket for meg, og veldig mange andre.

Det skal mindre til for å gjøre en forskjell i Lindesnes. Det er lettere å skape. Ta med deg det du har lært, gjort og erfart. Så kan vi gjøre det enda litt bedre her.