Det er løpetid i Mandal for tiden. Furulunden er full av ivrige, svette mandalitter som bruker vårværet på en løpetur. Ambisjonene og prestasjonene er jo på alle nivåer, men det er fint å se at så mange er ute og løper.

Vi har alltid hatt ganske gode løpere fra Mandal, og nå leser jeg at flere talenter er på vei. Det er stas med Lauritz Dyrkolbotn (15) som nylig deltok i Hamburg maraton og som vant halvmaraton-klassen under 18 år og ble nummer åtte totalt. Supersterkt og veldig gøy!

En mann som har vært og er viktig for løping i distriktet, er Kalle Glomsaker. Jeg husker selv at vi fra Holum Idrettslag fikk trene sammen med MHI og løp intervaller på Bankesletta. Jeg oppfattet Kalle som en dyktig, støttende og rettferdig trener. Det ble aldri noen løper ut av meg, men den perioden med løping og friidrett var viktig for meg i min ungdomstid og har nok vært med på å forme noen vaner som har gjort at jeg har tatt brukbart vare på helsa. Det kan jeg takke ildsjelene Thor Reidar Toft i Holum Idrettslag og Kalle Glomsaker i MHI for.

Det er mange som står og svetter innendørs på treningssenteret på en løpemølle. Hvorfor gjøre det når vi har verdens fineste løypeområde rett utenfor døren? Du får friskere luft i lungene og en naturopplevelse i samme slengen. Utendørs trening er gull, og i Mandal finner du til og med et konsept bestående av en gjeng med sprekinger som trener kondis og styrketrening utendørs hele året i all slags vær. Det bygger karakter og helse.

Trening og løping er bra for fysisk og psykisk helse og velvære, så om du ikke allerede er i gang, kan jeg anbefale en tur i Furulunden eller et av de andre fine områdene vi har i distriktet vårt. Løpende eller gående, det viktigste er å bevege seg og kjenne at sommeren er på vei.