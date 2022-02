Klokken 10 starter regjeringens pressekonferanse om koronasituasjon. Den kan du følge direkte her.

Fredag meldte en rekke medier at munnbindpåbudet og meteren vil forsvinne.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil holde pressekonferansen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog vil også være til stede.

– Vi går jo mot flere lettelser. Men det er fortsatt høy smitte i Norge, og det er mange som fortsatt er urolige for den smitten, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB fredag ettermiddag.

– De skal vi ta hensyn til, så selv om de fleste vil oppleve at det blir et mer normalt liv, så er jeg opptatt av at vi tar det hensynet.

Se pressekonferansen her: