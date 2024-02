Helseindustrien får drahjelp – eksporten skal dobles innen 2030

Regjeringens mål er å doble eksportinntektene for norske bedrifter som leverer til helsesektoren. Nå skal det satses mot viktige markeder i utlandet.

Tiltakene ble fredag presentert av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Med regjeringens målrettede satsing vil vi legge til rette for at norske bedrifter kan øke sin eksport. Det vil igjen kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser i denne viktige næringen, sier næringsministeren i en pressemelding.

Ambisjonen er å øke eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder kroner i 2030.

Av eksporten i 2021 gikk 70 prosent til USA og Canada. Norden, Europa og Asia er også viktige markeder.

Store markeder skal nås

Tiltaksplanen som skal sørge for at økningen realiseres, inneholder 15 punkter. Ett av dem er et felles eksportfremstøt til viktige markeder i Europa, Nord-Amerika og Asia.

Helseministeren påpeker at befolkningen i mange andre land har akkurat samme behov som her i landet.

– Regjeringen ønsker en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som skal holde høy kvalitet, og da trenger vi et godt samarbeid med leverandørmarkedet. Mange av utfordringene vi har i vår felles helsetjeneste, ser vi også ute i verden. Bedrifter som kan utvikle teknologi som gjør at folk kan mestre sykdom og alderdom, som gir bedre bruk av helsepersonellets tid eller bidrar til beredskapen vår, kan nå store markeder, sier Kjerkol.

NHO: Kan bli milliardeksport

Regjeringens ambisjoner høster skryt fra Tarje Bjørgum, som er fagleder for bærekraft og helse i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO.

– Dette er en offensiv eksportsatsing fra regjeringen. Helseteknologi har alle muligheter til å bli en milliardeksport. Det foregår verdensledende innovasjon i en lang rekke norske selskaper, som bare venter på å slippe til, sier Bjørgum.

Han mener dette er et riktig skritt for å hjelpe et hjemmemarked for norske bedrifter som han per dags dato ikke synes fungerer.

– I dag slipper ikke innovasjonsbedriftene godt nok til med digitale løsninger til den offentlige helsetjenesten. Vi har bedrifter med teknologi som kunne bidratt enormt i omstillingen av helsetjenesten, og som samtidig ville skapt nye eksportinntekter.