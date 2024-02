Kirkens SOS fyller 50 år

Hele 40 prosent av norske skoler bruker Ipad i undervisningen og skolene bruker fire ganger mer på nettbrettet og utstyr til det enn på tradisjonelle skolebøker. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norske skoler kjøper bøker for 550 kroner per elev i året, mens en Ipad koster rundt 2000 kroner. Pedagogikkprofessor er kritisk til digitaliseringen i skolen.

Tallene som Klassekampen har funnet fram, viser at digitaliseringen av norske skoler spiser opp skolebudsjettene. Hele 40 prosent av alle norske grunnskoleelever er i dag utstyrt med det populære nettbrettet, noe som betyr at det ligger rundt 252.000 Ipader i norske klasserom.

Eevi Beck er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og mener digitaliseringen har vært idealisert av dem med makt i Skole-Norge. Hun kaller den hodeløs og mener digitale verktøy kan være nyttige hvis de brukes rett, men at fysiske bøker har blitt undervurdert de siste årene.

Professor Øystein Gilje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo minner om at digitale enheter har flere funksjoner enn en lærebok, og peker på at norske skoler hvert år bruker rundt 135.000 kroner per elev. I den sammenheng virker ikke 2000 kroner så mye.

– I noen fag er papirboka viktig, i andre fag er skjerm et godt verktøy. Det handler om å finne en balanse, og det kan godt være at fire til én ikke er en ideell balanse. Det kan være at det forholdet burde vært jevnere. Men det er naturlig at skjerm er dyrere enn papirbok, understreker han.