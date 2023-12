Mandag ble fem av åtte nye bropanservogner overlevert til Forsvaret. Vognene skal gjøre det lettere for Hæren å bevege seg i krevende terreng.

Vognene legger 14 og 26 meter lange broer av aluminium, type Leguan, over elver og grøfter og er et viktig støtteelement for de mekaniserte enhetene i Hæren, skriver Forsvarsmateriell i en pressemelding.

– Ingeniørvåpenet og Hæren ser fram til å ta i bruk en moderne pansret brolegger som erstatter en vogn som har tjent oss vel gjennom mange år, sier oberst Per Aslak Loso, fagsjef på Ingeniørskolen på Hærens Våpenskole.

De fem nye bropanservognene ble overlevert til Hæren under en seremoni i Rena leir i Innlandet mandag.

Vognene produseres av det tysk-franske selskapet KNDS til en kontraktsverdi på 88,2 millioner euro, tilsvarende rundt 1,03 milliarder kroner.

Anskaffelsen av de nye vognene er en av fire som er basert på Leopard 2 skrog. De tre andre anskaffelsene er stridsvogn, ingeniørpanservogn og bergingspanservogn. De siste tre av de åtte nye vognene som skal erstatte dagens bropanservogner, skal leveres fram til 2027.