Ble invitert til Stortinget: Håper regjeringen endrer barnehageloven

Erlend Schou Fævelen (t.h) fra Mandal ble invitert til Stortinget på seminar om barnehageloven. Her er han sammen med leder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Vis mer Iver Aastebøl/Rødt

Erlend Schou Fævelen ble invitert til Stortinget for å snakke om sine erfaringer på et seminar om barnehageloven. Regjeringen har varslet at de vil offentliggjøre et nytt lovforslag.

– Det var interessant å høre synspunkter fra flere ståsteder, både fra tillitsvalgte, ideell barnehage og et kommersielt barnehagekonsern.