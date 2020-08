Politiloggen: Båtfører i tenårene anmeldt for ruskjøring

Flere båtførere ble tatt for høy promille da politibåten kontrollerte Mandals skjærgård i natt. Her er nattens hendelser fra Agderpolitiet.

Arendal: Kl. 23.52: Brannvesenet rykker ut på bygningsbrann i Bieveien. Brann og politi på stedet. Ingen skadd. Brann slukket.

Mandal: Kl. 00.14: Gismerøya. Politibåten påtreffer ungdommer i en mørklagt båt. Båtfører får forenklet forelegg for forholdet.

Arendal: Kl. 00.20: Eydehavn. Politibåt stanset beruset båtfører som anmeldes for dette, samt å ikke ha tilstrekkelig redningsvester ombord.

Kristiansand: Kl. 00.40: Tollgodgata. Mann i 20 årene bortvises fra sentrum pga ordensforstyrrelse.

Flekkefjord: Kl. 00.43: Sundegaten. Politiet pålegger båteier å overholde ro resten av natten etter klage på høy musikk fra båten.

Mandal: Kl. 00.50: Sentrum. Politiet bistår utested med å fjerne mann i 20 årene som lager bråk. Innsettes i arrest og anmeldes for ordensforstyrrelse.

Kristiansand: Kl. 01.02: Markensgate. To menn i 30 og 40 årene bortvises fra utested på grunn av ordensforstyrrelse

Lyngdal: Kl. 01.29: Svenevigsveien. Mann i 20 årene stoppes av patruljen. Anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort og i ruspåvirket tilstand.

Kristiansand: Kl. 01.38: Nedre torv. Mann i 20 årene innbringes arrest og anmeldes for ikke å etterkomme pålegg gitt av politiet.

Tvedestrand: Kl. 02.05: Sandvika. Politibåten stanser og kontrollerer båt. Mann i 40 årene anmeldes for kjøring av båt i beruset tilstand.

Mandal: Kl. 02.50: Mandalselva. Politibåten kontrollerer beruset båtfører i tenårene. Blir anmeldt for føring av båt i beruset tilstand, båtførerbevis beslaglegges.

Kristiansand: Kl. 02.58: Gislemyrveien. Vitne ringe om mulig påvirket mopedfører. Politiet anmelder mann i 20 årene for promillekjøring og beslaglegger førerkortet. Moped blir avskiltet på grunn av manglende omregistrering.

Arendal: Kl. 03.30: Politibåten har kontrollert 27 båter, tre anmeldelser for promille. Ett ff for manglende lanterne.

Mandal: Kl. 03.58: Politibåten. 12 reaksjoner. 5 for manglende lanterne, 2 for fart, 2 for manglende redningsvest, 2 promille og en som anmeldes for ordensforstyrrelse på land. Totalt kontrollert 42 båtførere.