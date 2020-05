Jobber for nytt P-anlegg på Nedre Malmø

Med nytt innovasjonssenter på vei i tillegg til kulturhuset og hotellet vil det være behov for flere parkeringsplasser i framtiden. Vis mer Geir Nerhus (arkiv)

En styringsgruppe skal se på mulighetene for etablering av et nytt parkeringsanlegg under bakken på Nedre Malmø.