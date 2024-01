Bankene trenger fortsatt en kapitalbuffer på 2,5 prosent liggende klart i tilfelle det kommer dårlige tider.

Det skriver Norges Bank i en pressemelding.

Den såkalte motsykliske kapitalbufferen skal sørge for at bankene kan tåle store utlånstap. Mekanismen skal sørge for at det er nok penger i bankene i tilfelle økonomien får et kraftig tilbakeslag. Bufferen tas opp til vurdering hvert kvartal.