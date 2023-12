Styret i Sørlandet sykehus HF har i dag hatt styremøte i Farsund. Der diskuterte de blant annet fremtiden til Flekkefjord sykehus.

Styret bestemte seg for at de ikke vil gjenåpne akuttkirurgi og traumemottak i Flekkefjord. De pasientene i Listerområdet som trenger de tilbudene vil nå få tilbudet ved sykehuset i Kristiansand. Det skriver Sørlandet sykehus i ei pressemelding.

Styret har besluttet at de skal etablere et spesialisert senter for planlagt kirurgi i Flekkefjord.

– Styret er opptatt av å opprettholde god pasientbehandling ved sykehuset i Flekkefjord og vil derfor styrke sykehuset ved å etablere mer planlagt kirurgi. Dette er i tråd med politiske føringer om å videreutvikle gode, desentrale pasienttilbud, sier styreleder Bjørn Walle om beslutningen styret tok i pressemeldingen.