– Skolene har åpent som normalt, men det er stort fravær blant ansatte og elever. Det er en krevende situasjon, sier Tronstad.

Også barnehagene har fått kjenne på fravær, men Tronstad forklarer at det ikke har skapt de største problemene foreløpig.

– De kommunale barnehagene har, i likhet med skolene, åpent som normalt, mens hos de private barnehagene er det noen som har hatt litt redusert åpningstid og stengt et par avdelinger.

Kommunens kontinuitetsplan for økt smitte og fravær har, ifølge Tronstad, ikke vært nødvendig å ta i bruk så langt.

– Vi er tett opptil det vi klarer å håndtere, men vi har foreløpig klart å få det til å gå rundt til nå, sier han.

– Vi får håpe, om vi ikke er på smittetoppen nå, at vi i det minste er ganske nærme toppen, og at det går den rette veien med mindre smitte inn mot vårmånedene, legger han til.

Frøysland skole er en av de som kjent ekstra på fraværet denne uken. Foto: Arkivfoto: Kristian van Pelt

Forrige uke havnet smittetallet for kommunen på 428, og denne uken ligger smitten an til å nå et like stort antall.

– Det er fortsatt mye smitte blant de unge. Vi ser at omtrent halvparten av smitten er hos personer mellom 0 og 20 år, sier assisterende kommuneoverlege i Lindesnes, Siv Løge-Høiberget, fredag.

35 prosent borte

Tronstad trekker fram Frøysland som en av skolene som har hatt utfordringer denne uken.

– Skolen har 260 elever, 93 av dem og 10 ansatte var borte i går. Men det svinger litt for alle og endrer seg fra uke til uke, sier han.

Anette Stray, enhetsleder ved Frøysland skole, har prøvd å gjøre det beste ut av denne ukens fravær. Foto: Arkivfoto: Audun Fegran Kopperud

– Det har vært høyt fravær med smitte både hos ansatte og elever. Det er krevende tider, men de ansatte som er friske og på skolen gjør en skikkelig innsats, sier enhetsleder ved Frøysland skole, Anette Stray.

Skolen har likevel prøvd å gjøre det beste ut av det og slått sammen klasser som har mye fravær. Da har de blant annet hatt felles gym og mat og helse.

– Og selv da er de få i den klassen, sier Stray, og legger til:

– Vi syns vi har håndtert det greit. Vi har snille elever og ansatte som trår til. De planene vi legger på ettermiddagen og kvelden er ikke alltid gjeldene. Plutselig er det mange som ikke dukker opp på skolen.

Stray spår at fraværet vil fortsette også i neste uke, men håper de snart er ferdig med det verste.

– Vi håper vi er over den verste kneika, men vi får bare ta en dag av gangen.