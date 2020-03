Rekordaktivt år ga nytt solid overskudd

Daglig leder Inge Nilsen og styreleder Sveinung Valand kan se tilbake på et 2019-år som sørget for ekstra økonomisk trygghet i MK. Vis mer Jens Saanum Bessesen

Rekordmye aktivitet sørget for nok et solid økonomisk år for MK, som nå jakter kolleger til daglig leder Inge Nilsen.