Ung kvinne dømt for festvold

LINDESNESREGIONEN Voldsepisoden skjedde sommeren i fjor i på et utested i Mandal. De to kvinnene i 20-årene røk uenige på utestedet. Den fornærmede kvinnen var ekskjæreste til den voldsdømte kvinnens kjæreste, og oppsøkte ifølge dommen sin ekskjæreste inne på utestedet.

Da svartnet det for den nå dømte kvinnen, som knuste et ølglass i ansiktet på fornærmede.

Partene var uenige om forløpet til episoden da saken gikk for Kristiansand tingrett i september, men kvinnen har erkjent forholdet. De to skal ifølge dommen ha en lang historikk med det som beskrives som «psykisk terror», særlig over sosiale medier, fra fornærmede mot tiltalte.

På grunn av tiltaltes private situasjon har tingretten dømt henne til 120 timers samfunnsstraff. Normalt ville hun fått ubetinget fengsel, ifølge Kristiansand tingrett.

Hun må også betale 10.000 kroner i erstatning til kvinnen. Den fornærmede kvinnen var sykemeldt i ti dager etter voldsepisoden, og ble senere delvis sykemeldt på nytt på grunn av vedvarende problemer. I dag er hun fortsatt ikke hundre prosent frisk.