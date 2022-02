Da store steiner rullet fra nabotomten og ned på eiendommen til Tormod Salvesen på Vigeland, ble han bekymret for barn, barnebarn og bygninger. Fredag var kommunen på befaring.

– Denne steinen vil jeg ikke ha på min tomt. For noen dager siden stod jeg på tunet mitt og hørte at det smalt. Da hadde det kommet en liten stein rullende. Da oppdaget jeg også den store som lå her, og den hadde nesten knust gjerdet til kaningården, sier Salvesen.

På befaring med kommunen sier Tormod Salvesen at han mener dette skyldes naboens arbeid med en skogsvei på nabotomten ovenfor. Han forteller at han ikke har fått nabovarsel, og er bekymret etter at flere steiner hadde rullet fra skråningen og ned på Salvesens eiendom.

– Jeg finner det underlig at en tre til fire meter høy jordvoll bare kan legges mot mine grenser på et gammelt steingjerde, og jeg har ettersøkt saksdokumenter av kommunen, sier Salvesen.

Tormod Salvesen peker på en av de store steinene han er redd skal trille nedover mot huset hans. Foto: Elisabeth Seland

Uakseptabelt

Sønnen Bjørnar Salvesen er også med på befaringen, og sier at han frykter alvorlige ødeleggelser.

– Barn leker her, og får steinene nok fart kan de fyke videre til andre naboers eiendommer. Naboen har tidligere sagt at han skal sikre området der oppe. Når det likevel kommer stein, er han da kompetent til å sikre det? spør Salvesen.

Jordskråningen på skogsveien, som ligger tett inntil Salvesens eiendom. Foto: Elisabeth Seland

Øyvind Jorstad er avdelingsleder for landbruksavdelingen i Lindesnes kommune, og var fredag med på befaringen hos Tormod Salvesen, i «Steinslottet» på Vigeland.

– Det som har skjedd her er helt uakseptabelt. Jeg kan ikke konkludere her og nå, men jeg skal snakke med byggesaksavdelingen. Dette er ikke i tråd med tillatelsen som har blitt gitt, sier Jorstad.

Øyvind Jorstad har inspisert jordskråningen og skal ta med seg saken tilbake til kommunen. Foto: Elisabeth Seland

Skal ordne opp

Trond Langmyr eier eiendommen ovenfor og er ansvarlig for skogsveien som bygges. Han dukket også opp under befaringen.

– Det som har skjedd er veldig beklagelig, og jeg har allerede begynt å utbedre. Jeg skal ta bort de steinene som lå langs kanten, og erstatte skråningen med en steinmur, sier Trond Langmyr.