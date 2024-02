Valutakurser 20.02 (19.02)

Skjeggkre er altetende, formerer seg raskt og lever lenge. De kan også vandre langt og sprer seg derfor raskt, hvis de får sjansen. Foto: FHI / Handout / NTB Foto: Foto: FHI / Handout / NTB

Etter noen års jakt har skadedyrforskerne funnet en effektiv måte å utradere skjeggkre på, der krypene også selv bidrar ved å ta livet av hverandre.

– Norge er verdens fremste innen bekjempelse av skjeggkre, sier seniorforsker Bjørn Arne Rukke ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Han har vært med på å utvikle en effektiv, rimelig og trygg metode, som attpåtil har lang varighet, for å bli kvitt skadedyret. I 2013 dukket skjeggkreene opp i Norge og skapte nærmest panikk, da de spredte seg ekstremt raskt.

– Spredningen og medieoppslagene ga inntrykk av at disse krypene skulle bli et stort skadedyrproblem i samfunnet, men sånn er det ikke nå, sier Rukke.

I samarbeid med skadedyrfirmaer og forsikringsselskap testet forskerne metoder og fant at det var forgiftet åte som fungerer best.

Eksplosjon av henvendelser

– Først visste vi ikke hva vi skulle bruke for å få bukt med dem. Da vi begynte å lete etter svar, kunne vi nærmest telle på én hånd antall vitenskapelige artikler om skjeggkre. Ingen handlet om bekjempelse, sier Rukke.

– Samtidig kom det nesten en eksplosjon av behov for bekjempelser. Vi gjorde vitenskapelige undersøkelser på laboratoriet og ute i felten, og fant en god metode som nå er tatt i bruk. Den har i tillegg til å være veldig effektiv, vist seg å vare lenger enn forventet, sier Rukke.

Ved skadedyrbekjempelse er målet ofte å unngå bruk av gift. I de tilfellene der gift er en del av løsningen, ønsker man selvsagt at bruken er minimal, både av hensyn til miljøet, fare for utvikling av resistens hos skadedyret og risiko for at mennesker eller kjæledyr får i seg gift.

Spiser forgiftede, døde artsfeller Laboratoriestudiene til FHI er publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. De viste at spesielt åte med virkestoffet indoxacarb er effektivt mot skjeggkre.

– Vi fant ut at det skal veldig lite til. Bare noen ytterst små dråper spredt utover på skjulte steder som under gulvlister og dørterskler. Effekten av kun noen milligram gift kan vare i årevis, sier Rukke.

Sekundærforgiftning bidrar også til dette.

– Når skjeggkre dør blir de raskt spist av sine egne. De som er drept av åten, inneholder nok gift til å også ramme de som spiser de døde individene, sier han.

Sjekk først, overlat resten til proffene

Hvis du ser et skjeggkre eller mistenker at de har kommet seg inn hos deg, er det viktig å komme tidlig på banen for å få en raskere vellykket behandling av bolig, hytte eller andre bygg.

For å bekrefte at det faktisk er skjeggkre det handler om, er det effektivt å plassere ut små limfeller, og sjekke dem etter et par uker. Skjeggkre kan finnes i alle rom i boligen.

Ofte er det noe flere dyr på baderom, kjøkken og vaskerom, ifølge FHI. Anders Wahl, pressekontakt i Clas Ohlson, opplyser i en epost til NTB at samlet salg av skadedyrprodukter har vært omtrent lik de siste årene, men salget av skjeggkrefeller øker. I 2023 var økningen rundt 30 prosent.

Når skjeggkre er påvist, er det sertifiserte skadedyrbekjempere som må inn for å planlegge og gjennomføre utsetting av åte. Skjeggkre, som er nattaktive, kan spre seg raskt og klemme seg gjennom ørsmå åpninger.

Hele bygget

Derfor bør ofte for eksempel alle leiligheter i et bygg der skjeggkre er påvist, behandles. Støvsuging og tørrmopping vil for øvrig gi bedre effekt av forgiftet åte, for renhold fjerner potensielle alternative matkilder som smuler, støv og matrester. Bare pass på at rengjøringen ikke fjerner åten.

Mange vegrer seg kanskje for å kalle inn skadedyrbekjempere, fordi de frykter en dyr og langvarig prosess. Rukke sier at å sette ut mikrodråpene med åte kan ta så lite som 15–20 minutter, og derfor ikke behøver å koste mye.

– Hvis flere i samme blokk spleiser på bekjempelsen, vil kostnadene bli ytterligere redusert for hver enkelt leilighet.