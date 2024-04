Det skal investeres flere milliarder kroner i Forsvarets anlegg på Terningmoen for å kunne ta imot 1800 rekrutter fire ganger i året. Økningen i inntaket øker også behovet for fast ansatte i ulike stillinger.

For å legge til rette for rask økning av utdanningskapasiteten vil Forsvaret leie sivil infrastruktur på Terningen Arena og tidligere nedlagte Haslemoen leir vurderes inntil Terningmoen er fullt utbygd, etter planen i 2036.

Rekruttutdanningen på KNM Harald Haarfagre, Madlamoen, i Stavanger videreutvikles og moderniseres for å dekke økte behov for vernepliktige også i Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Rekruttutdanning på Høybuktmoen for grenseoppdraget, og Sessvollmoen for militærpolitiet videreføres.