På bare ti år har over 6000 gårder her i landet blitt nedlagt. En ønsket utvikling, sier ekspert.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) sier til Klassekampen at grensen nå er nådd for hvor mange flere gårder som kan legges ned.

Siden tusenårsskiftet er tallet på bønder her i landet nesten halvert, fra over 70.000 til litt over 37.000 bønder. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi har hatt en nedgang på 6165 gårdsbruk de siste ti årene. Bønder over hele landet legger ned bortsett fra i Agder, der det har vært en liten vekst.