Mistenkes for ruskjøring

En person ble søndag fratatt førerkortet etter mistanke om ruskjøring.

Like før klokken 19 mandag kveld melder politiet at en bilfører er stoppet mistenkt for å kjøre i ruset tilstand. Vedkommende blir tatt med til legevakten for blodprøve og har fått førerkortet beslaglagt, melder politiet via Twitter.