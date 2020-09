Overnattingsbransjen har livnært det lokale næringslivet

Lotte Fredriksen, hotelldirektør og medeier av Mandal Hotel, omsatte for sju millioner kroner i juli. Hun ser tilbake på en suksessrik sommer. Vis mer Kristian van Pelt

Lindesnes har vært et populært feriested blant Norges befolkning denne sommeren. Mandal Hotel har de siste månedene gjestet av over 6000 mennesker, noe som har medført enorme inntekter for en rekke lokale aktører.