Øker inntektene for femte år på rad: – Vi har hatt en vanvittig vekst

Heimtun Bygg AS har gradvis økt omsetningen med om lag 30 prosent hvert år siden 2017. I fjor gikk bedriften med over 600.000 kroner i overskudd. Vis mer Kristian van Pelt

I fjor omsatte Heimtun Bygg AS for nærmere 15 millioner kroner, mens de samtidig bokførte et overskudd på over en halv million.