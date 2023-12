KS og Legeforeningen ble mandag kveld enig om en ny rammeavtale for fastlegene.

Avtalen inneholder blant annet en ny hjemfalls-modell når ingen leger ønsker å kjøpe en fastlegepraksis. Det skal også opprettes en ny og uavhengig nemnd, som skal fastsette kjøpesum når fratredende og påtroppende lege ikke blir enige om pris.

– KS er fornøyd med enighet om fastlegeavtalen med Legeforeningen. Vi har med dette fått avtale om overdragelse av fastlegeavtaler ved rekrutteringsutfordringer, noe vi har jobbet for i flere år, sier direktør Tor Arne Gangsø i KS i en pressemelding.

Partene er enige om en grense for hvor mange ganger, og over hvor lang tid, kommunen skal være pliktig til å lyse ut fastlegeavtalen og sørge for vikar, før det må konstateres at praksisen ikke har noen markedsverdi.

Ett år etter oppsigelsen av fastlegeavtalen, må kommunen kunne overta den uten vederlag.

– Dagens løsning er et skritt på veien til en mer bærekraftig fastlegeordning, men det trengs flere tiltak, sier Gangsø.