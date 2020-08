Brannvesenet rykket ut til stort bål

Sent lørdag kveld melder politiet at de har mottatt melding om et branntilløp i Åvik.

Nødetatene er varslet og på vei til stedet.

– Brannvesenet rykker ut til Åvik på melding om bål ute av kontroll, skriver 110-sentralen Agder på Twitter.

– Det var en bekymret nabo som hadde sett bålet på avstand. Bålet var ikke ute av kontroll, men det slukkes ned nå, sier innsatsleder i brannvesenet Tor Oddvar Torkildsen.

Politiet har vært i kontakt med hytteeieren som har fått tillatelse til å fyre opp bålet, det opprettes ikke sak på forholdet, melder politiets operasjonsleder.