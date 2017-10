Full mann falt i elva

MANDAL/AGDER Klokken 01.42 natt til lørdag får politiet melding om at en overstadig beruset mann har ramlet i Mandalselva. Mannen blir reddet opp og har fått et ullteppe for å få varmen igjen, skriver politiets operasjonssentral på Twitter,

Klokken 01.40 anmeldes en 16 år gammel gutt for promillekjøring på moped i Mandal.

Disse er ikke de eneste berusede personene som har gitt politiet noe å henge fingrene i natt til lørdag. Her er resten av nattens politilogg:

00.13 Tvedestrand: Mann på 25 år ble bedt om å helle ut en øl han drakk av. Valgte isteden å ta den siste slurken. Anmeldes for drikking på offentlig sted.

00.57 Hampa, Kristiansand: Gutt på 16 år kjøres hjem da han er så full at han ikke klarer å stå på beina.

01.41 Tvedestrand: Mann må sjekkes av ambulansepersonell. Så full at han er vanskelig å komme i kontakt med. Mannen er 27 år og kommer seg på beina når mamma plutselig dukker opp.

02.06 Farsund: Kvinnelig taxisjåfør dratt i håret og slått i ansiktet av passasjer. Forholdet anmeldes og etterforskes ved Farsund lensmannskontor.

02.30 Kristiansand: «To fluer i en smekk». En mann urinerte utenfor Dis og en annen urinerte samtidig utenfor Tollboden. Begge anmeldes.

02.49 Kristiansand: Mann på 22 år anmeldes for skadeverk. Ble observert av politiet da han tagget på en bygning i Festningsgata. Innsatt i arrest.

06.05 Grimstad: Brann i Kilandssenteret i Grimstad kommune. Alle personer er evakuert og i sikkerhet. Brannen er slukket.